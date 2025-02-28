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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi

        Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:48 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:57
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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Kara yolunun 18. kilometresindeki Hamamlı köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin başlattığı çalışmanın ardından karayolu, kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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