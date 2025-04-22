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        Arhavi'de 23 Nisan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:53
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        Arhavi'de 23 Nisan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Arhavi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Emel Özkan ve öğrenciler katıldı.

        Yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde günün anısına katılımcıların fotoğraf çekilmesiyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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