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        Artvin'de çöken ahırdaki 33 büyükbaş hayvan kurtarıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:48
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        Artvin'de çöken ahırdaki 33 büyükbaş hayvan kurtarıldı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Atanoğlu Köyü Karçal Yaylası'nda Ahmet Çelik'e ait ahşap ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce enkaz altında kalan 33 büyükbaş hayvanın kurtarılması için yoğun çalışma gerçekleştirildi.

        Vatandaşların da destek olduğu çalışmaların ardından büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.

        Öte yandan enkazdan yaralı çıkarılan hayvanlar ise veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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