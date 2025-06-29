Artvin'de çöken ahırdaki 33 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Öte yandan enkazdan yaralı çıkarılan hayvanlar ise veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Vatandaşların da destek olduğu çalışmaların ardından büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.

İlçeye bağlı Atanoğlu Köyü Karçal Yaylası'nda Ahmet Çelik'e ait ahşap ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

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