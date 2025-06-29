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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Artvin'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "2028 yılında vereceğimiz karar o kadar kritik ki Türkiye'nin dört bir tarafındaki teşkilatlarımızla alacağımız güçlü netice ile 2053'ün kapıları bize aralanacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:14
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Artvin'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "2028 yılında vereceğimiz karar o kadar kritik ki Türkiye'nin dört bir tarafındaki teşkilatlarımızla alacağımız güçlü netice ile 2053'ün kapıları bize aralanacak." dedi.

        Büyükgümüş, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının koordinasyonunda, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nda, siyasetin büyük bir fikri mücadele olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin kurulduktan kısa bir süre sonra iktidara geldiğini belirten Büyükgümüş, siyasetteki gayelerinin millete hizmet olduğunu vurguladı.

        Büyükgümüş, AK Parti'nin bir davası olduğunu ifade ederek, "Biz, daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Gazze'de olanları, yaşanan soykırımı Türkistan'da kardeşlerimizin yaşadığı zulmü canlı yayın izler gibi izliyoruz. Devletimizin tüm imkan ve araçlarıyla kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz."dedi.

        Kuru bir cihangirlik davasının peşinde olmadıklarını dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

        "Biz adaletin peşinde koşmak için, dünya mazlumlarına umut olmak için, Gazze'deki soykırımı bitirmek için, Türkistan'daki kardeşlerimizin hür ve müreffeh yaşaması için, zalimler mazluma zulmedemesin diye siyaset yapıyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacımız var. Anadolu'nun dört bir yanındaki kardeşlerimizin iş hayatında, sanatta, bilimde, şehir yaşantısında her bakımdan daha da önde olması lazım. Dünyaya öncü olmamız lazım. Bunun için Anadolu'nun dört bir yanını nice eserlerle kuşatma peşindeyiz."

        Büyükgümüş, AK Parti'nin makam için siyaset yapılan bir parti olmadığını anlatarak, birlik ve beraberliğe verdikleri öneme dikkati çekti.

        - "En büyük güç kaynağımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

        Bu davaya gönül vermiş herkesin 2053 hedefleri doğrultusunda gayretle çalışması gerektiğini ifade eden Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Ayasofya'nın ibadete açılması için nesiller boyu mücadele verildi. Geçmişte hedef uzak görünüyordu ama günü geldi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya ibadete açıldı. Bir siyasi hareketin en büyük gücü nesiller boyu bir hedefi takip ederek, o hedef doğrultusunda, farklı nesilleri, farklı kadroları, farklı fikirleri seferber etmesidir. Biz genç kuşaklarla yeni fikirlerle davamızı buluşturabilirsek önümüzde kimse duramaz. Farklı nesilleri davamızın etrafına bir araya getirebilen güçlü, kararlı, dirayetli bir liderimiz var. En büyük güç kaynağımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

        Büyükgümüş, 2028 seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "2028 yılında vereceğimiz karar o kadar kritik ki Türkiye'nin dört bir tarafındaki teşkilatlarımızla alacağımız güçlü netice ile 2053'ün kapıları bize aralanacak. Bu davayı daha da ileriye taşıyacağımız bir siyasi imkan elde edeceğiz. 2028'de Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam demenin böyle güçlü bir anlamı var." dedi.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de eğitim çalışmalarının Artvin'den başlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

        Çelik, siyasi hayatı boyunca her dönem tek gayesinin davaya hizmet etmek olduğunu ifade ederek, ömrü vefa ettiği sürece AK Parti'nin kutlu davası için çalışacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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