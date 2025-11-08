Habertürk
        Artvin Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş, Artvin'de konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, "İYİ Parti, insan odaklı siyaset geliştiren ve insanın yaşam hakkı olduğuna inanan, Türk devletinin de bu anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanan, bu anlayışla milletinden kabul görmek isteyen bir siyasi partidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:22
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş, Artvin'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, "İYİ Parti, insan odaklı siyaset geliştiren ve insanın yaşam hakkı olduğuna inanan, Türk devletinin de bu anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanan, bu anlayışla milletinden kabul görmek isteyen bir siyasi partidir." dedi.

        Durmuş, partisinin bir otelde düzenlenen Artvin 4. Olağan İl Kongresi'nde, yöneticiler olarak, milletin ne arzu ettiğini doğru okumak zorunda olduklarını belirtti.

        İktidarı ve muhalefeti eleştiren Durmuş, partisinin hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

        "İYİ Partinin hedefi, yaşanabilir bir ülkedir. Hiç kimse bizim için ayrıcalıklı değil. İngiliz'i var, Yahudi'si var, Diyarbakır'da Yahudi var Türkçe isim almış. Urfa'da Yahudiler var. Süryani'si var, Alevi'si var, Sünni'si var, var oğlu var. Bunlar nihayetinde insan. İYİ Parti, bu varlıkların zenginliğini kabul eder. İYİ Parti, insan odaklı siyaset geliştiren ve insanın yaşam hakkı olduğuna inanan, Türk devletinin de bu anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanan, bu anlayışla milletinden kabul görmek isteyen bir siyasi partidir."

        Kongrede, seçime tek aday olarak giren İlker Kaan Altun, İYİ Parti Artvin İl Başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

