        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde "29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:30 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:30
        Valilik koordinesinde Şavşat Belediyesinin katkılarıyla Veliköy Muhtarlığı ile Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle 1370 rakımlı köyde organize edilen güreşlere, Artvin, İstanbul, Amasya, Tokat, Erzurum, Gürcistan ve Azerbaycan'dan 148 sporcu katıldı.

        Sporcular ağırlıklarına göre yıldızlar ve büyüklerde 10 kategoride güreşti.

        Kar Üstü Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı etkinliğe Erzurum'dan katılan Kenan Gör oldu.

        Kar üstünde gerçekleştirilen güreşlerde, yıldızlarda 35 kiloda Azerbaycanlı Murat Hacızade, 40 kiloda Bilal Şimşek, 45 kiloda Bedel Topuz, 50 kiloda da Azad Şanlı birinci oldu.

        Büyüklerde 55 kiloda Gürcistanlı Tomike Tevzede, 60 kiloda Darbakadze Dachal, 65 kiloda Recep Köse, 70 kiloda Mansur Boylu, 75 kiloda Ahmet Özcan, 80 kiloda Can Osman Sarı, 90 kiloda da Çağrı Söğütlü şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de festival alanında KADES ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Katılımcılar, ekiplerin yaptığı Eskimo evini (İglo) ilgiyle inceledi.

        - "Kar üstü güreşleri Artvin'in somut olmayan en önemli kültürel miraslarından"

        Vali Turan Ergün, bölgede 3 asrı aşkın zamandır kar üstünde yapılan güreşlerin, geçmiş kültürü yaşatmak adına çok önemli olduğunu söyledi.

        Güreşin ata sporu olduğunu belirten Ergün, "Kar üstü karakucak güreşleri Artvin'in Şavşat ilçesine özgü. Buranın tarihi ile özdeşleşmiş, yüzlerce yıllık bir geçmişi var. Artvin'in ve Şavşat'ın tanıtımına büyük katkısı olan bir etkinlik, bir kültür." dedi.

        Ergün, vatandaşların güreşlere ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Binin üzerinde seyircimiz var. Halkın gönlünde yer edinmiş. Vatandaşımız güreşleri seviyor. Kar üstü güreşleri Artvin'in somut olmayan en önemli kültürel miraslarından. Bunun, turizme de katkısı büyük. Şavşat, Artvin turizminin lokomotifi. Burada ekoturizm temelli turizmin gelişmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Güreşlerde 65 kiloda şampiyonluğu kazanan Erzurumlu milli sporcu Recep Köse, "Kar üstünde güreşmek güzel bir duygu. Biraz soğuk ama çok zevkli. Kar üstünde güreş anlatılmaz, yaşanır." dedi.

        Güreşleri izlemek için Kocaeli'den geldiğini ifade eden Hekim Aydın da kar üstünde yapılan güreşleri ilk kez izlediğini ve çok keyif aldığını anlattı.

        Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Kategorilerinde dereceye giren güreşçilere toplam 191 bin lira ödül dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

