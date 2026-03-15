Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Artvin'de iftar programına katıldı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak en önemli görevlerinin dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucuyla, içkiyle ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek olduğunu, dolayısıyla her yere spor tesisleri, yüzme havuzları, futbol ve basketbol sahaları yaptıklarını söyledi.



Bakan Bak, kent merkezindeki bir salonda AK Parti Artvin İl Başkanlığınca düzenlenen, "Bir Sofrada Artvin Vefa İftarı" programına katıldı.



Artvin'de coşkulu bir toplulukla iftarda birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Bak, gün boyunca kentte bazı programlara katılarak incelemelerde bulunduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hopa'ya stadyum yaptıklarını ifade eden Bak, "İnşallah 7 bin kapasiteye ulaşan butik bir stadyumu da Hopa'ya kazandırmış olacağız. Yeni sezona da yetiştirmek için çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz." dedi.



Artvin'de, AK Parti teşkilatlarının iyi bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek çalışmak demek, AK Parti demek gönülleri kazanmak demek. O yüzden bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Çok verimli bir ramazan geçiyor. Hepimiz sahadayız, gönül sofralarındayız. Türkiye'nin çeşitli illerindeki programlara katılıyoruz. Üniversitelerdeki kampüs iftarlarına katılıyoruz. Öğrenci yurtlarında öğrencilerimizle iftar yapıyoruz, sahur yapıyoruz. Dolayısıyla sahadayız. Bizim işimiz bu, işimiz hizmet."



ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşa değinen Bak, şu ifadeleri kullandı:



"Bunun ateşi biliyorsunuz Gazze'de yakıldı. Gazze'de çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor ve dünya seyrediyor. Bunları tüm dünyaya duyuran sadece kim var? Türkiye var. Kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi, Recep Tayyip Erdoğan var. Onunla beraber çalışmaktan, onunla beraber hizmet etmekten, birlikte yol yürümekten büyük gurur duyuyoruz."



- "Biz asrın inşasını hep beraber gerçekleştirdik"



Bak, ülkenin kalkınması ve güçlü olması için hep beraber çalışacaklarına dikkati çekerek, "6 Şubat depremlerinden sonra 455 bin konutu tamamlayarak depremzedelere teslim ettik. Bunu dünyada yapabilecek hiçbir ülke yok. Dolayısıyla böyle bir lider de yok, böyle bir ülke de yok, böyle bir millet de yok. Biz asrın inşasını hep beraber gerçekleştirdik. Türkiye'nin gücü burada, AK Parti'nin gücü burada." diye konuştu.



Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bak, "Cumhur İttifakı'nın terörsüz Türkiye için yaptığı çalışma ortada. Sayın Devlet Bahçeli'nin 'iç cepheyi güçlendirmeliyiz' söylemleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar etmesi, iç cepheyi güçlendirmemiz çok önemli. Etrafımızdaki olayları görüyorsunuz. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.



- "Spor bu işin ilacı"



Bakanlık olarak gençleri kötü alışkanlıklardan korumanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevimiz, dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklarla mücadele etmek. Dolayısıyla her yere spor tesisi, yüzme havuzu, futbol sahası, basketbol sahası yapıyoruz. Spor bu işin ilacı. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ailelere söylüyorum, çocuklarınızı tesislerimize getirin, futbol sahalarına getirin, tenis kortlarına getirin, yüzme havuzlarına getirin, gençlik merkezlerine getirin, aktivitelere getirin."



Programa, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile partililer ve davetliler katıldı.



Bakan Bak, iftarın ardından Artvin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte" programına katılarak talep ve istekleri dinledi.





