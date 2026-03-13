Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de DOKAP destekli 4 projenin protokolü imzalandı

        Artvin'de, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 4 projenin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Turan Ergün, Valilik Çoruh Toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, kamuda ekonomik tedbirlerin uygulandığı bir dönemde Artvin'deki yatırım projelerine DOKAP'ın önemli destek sağladığını söyledi.

        Kesinleşen 4 projenin toplam maliyetinin 116 milyon 219 bin 554 lira olduğunu belirten Ergün, bunun 107 milyon 423 bin 628 lirasının DOKAP tarafından, kalan kısmın ise İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce karşılanacağını aktardı.

        Ergün, yedek projenin de hayata geçirilmesi halinde DOKAP ile yaklaşık 160 milyon liralık yatırımın gerçekleştirileceğini kaydetti.

        DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise Başkanlığın hizmet alanındaki 11 il arasında Artvin'in yapılan yatırımlarla ilk 3'te yer aldığını ifade ederek, projelerin kentin kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de Artvin'in coğrafi yapısının zorluğu nedeniyle daha çok yatırıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

        Başlatılan projeleri yarım bırakmadan tamamlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Çelik, tüm kurumların imkanlarını zorlayarak Artvin'e daha fazla hizmet kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Cevizli Köyü Kezaba Mahallesi Sulama, Yüksekova Köyü Sarıkban Yaylası 1. Kısım Yol, Gıda Üretim Tesisi Modernizasyon ile Borçka Çaylı-Kemalpaşa Köprüsü 1. Kısım Yol Kaplaması Yapım İşi projelerinin protokolleri imzalandı.

        Vali Ergün ve Milletvekili Çelik, imza töreninin ardından köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerde yaşanan altyapı sorunlarının çözümü için yapılacak yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
