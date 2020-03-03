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Hopa’da binlerce kişi şehitleri için yürüdü

İHA

Suriye'nin İdlip kentinde şehit olan 34 askerimiz için Artvin'in Hopa ilçesinde "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları eşliğinde terör lanetlendi.

Hopa’da binlerce kişi şehitleri için yürüdü

Suriye’nin İdlip kentinde şehit olan 34 askerimiz için Artvin’in Hopa ilçesinde “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Türk bayrakları eşliğinde terör lanetlendi.
Artvin’in Hopa ilçesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerine aldıkları Türk Bayraklarıyla şehitler için yürüdü. Programa, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Hopa Gaziler Muharip Gaziler Dernek Başkanı Şükrü Akbıyık ve binlerce vatandaş katıldı. Hopa Kaymakamlığı öncülüğünde organize edilen yürüyüş öncesi Liman Kavşağında toplanan binlerce vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla İlçe Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak, komando marşı söyledi. Yürüyüş sonrası kaymakamlık önünde devam eden programda şehitlerin isimlerinin tek tek okunarak ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Burada bir konuşma yapan ilçe kaymakamı Abdurrezzak Canpolat millet olarak zor bir dönemden geçtiğimizi ifade ederek bu zorlu süreçte millet olarak tek ses, tek yürek olarak şerefli bir görev ifa eden ordumuzun her daim yanında olduğumuzu göstererek onlara moral vermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Konuşmanın adından Kemalpaşa İlçe Müftüsü Mustafa Canlı tarafından Kuran’ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

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