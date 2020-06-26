Artvin’de trafik kazası: 5 yaralı

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Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ArtvinŞavşat karayolu Eskikale mevkiinde Bülent Yılmaz’ın kullandığı 61 HS 600 plakalı kamyonetle, Bayram Yılmaz’ın kullandığı 08 AJ 128 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Yılmaz ile aynı araçta bulunan Dürdane Şenkal, Batuhan Şenkal, Ayşe Sude Şenkal ile kamyonet sürücüsü Bülent Yılmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yılmaz’ın hayatı tehlikesi olduğu öğrenilirken, Yılmaz Şavşat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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