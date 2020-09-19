Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için Artvin'de

Muharrem İnce, başlattığı ‘Memleket Hareketi’ kapsamında bugün Artvin’e geldi.

Borçka ilçesinde Çoruh Nehri üzerindeki kırmızı köprüden eşi ile birlikte yaya olarak geçen Muharrem İnce, ardından Artvin il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yoğun yağmur altında gerçekleşen programda İnce, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İnce "Yağmurlu bir günde Artvin’deyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye’de açlık sınırı 2 bin 300 lirayken ne yazık ki, bu bölgede kişi baş gelir 2 bin 237 lira" dedi.

"Umutsuz olmaya gerek yok" diyen İnce "Umutlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Onun için bütün kapıları yeniden açacağız, umutlarımız yeniden yeşerteceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.