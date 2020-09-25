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Yusufeli'de 20 dakikalık yağış yaşamı olumsuz etkiledi

İHA

Yusufeli'de 20 dakikalık yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları ile bodrum katlarını su bastı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 20 dakikalık yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçede kısa süreliğine elektrikler kesilirken cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanarak ilçede yaşam kısa süreliğine olumsuz etkilendi. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, sağanak yağışın ilçede endişeye neden olduğunu aktararak yağışa bağlı olarak ilçe merkezinde birkaç ev ve iş yerini su bastığını belirterek, "Afet boyutunda büyük bir maddi hasar olmadı" dedi.
Öte yandan 20 dakikada süren yağmur esnasında metre kareye 26 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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