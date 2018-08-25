Asane - Tromsdalen maçı heyecanı

Norveç 1.Lig maçında Asane ile Tromsdalen, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Asane 23 puanla 13. sırada, Tromsdalen 32 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tromsdalen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 605. İddaa'da Asane kazanır 1.95, berabere biter 3.30, Tromsdalen kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Asane son haftadaki Start Kristiansand müsabasında 3-2 kazandı.

Tromsdalen ise Kongsvinger maçında 0-1 kazandı.

Asane, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Asane, kendi sahasında 18 gol attı, 19 gol yedi.

Tromsdalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tromsdalen, 12 gol atarken 16 gol yedi.

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