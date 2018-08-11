Asane - Viking maçı istatistikleri

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Asane, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Viking takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Asane 22 puanla 10. sırada, Viking 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Asane, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Viking son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 700. İddaa'da Asane kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Viking kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Asane son haftadaki Viking müsabasında 0-2 yenildi.

Viking ise Asane maçında 0-2 kazandı.

Asane, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 17 gol yedi.

Viking, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Viking, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ