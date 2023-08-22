Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu

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Tepenin üst noktasındaki Ortaçağ kalesinde milattan sonra 9. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında çok sık yerleşim dokuları ile yapı birimleri bulduk. Burada Orta Tunç Çağı dediğimiz günümüzden 4 bin yıl önceye giden kültür tabakaları da ortaya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

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Bundan sonraki hedeflerinin Tunç Çağı, Helenistik Dönem ve Ortaçağ Dönemi'ne ait kalıntıları anlamaya çalışmak olduğunu anlatan Özer, kazılarda elde ettikleri önemli verileri de bölge ve ülke turizmine sunacaklarını dile getirdi.