Asgari ücret 2023 zam görüşmeleri öncesinde TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgi olarak ilan ettiği 7 bin 785 lira asgari ücret yani yaklaşık yüzde 41,5'luk zam önerisiyle masaya oturulacak. Öte yandan enflasyon tahminlere göre asgari ücret için yeni senaryolar belli oldu. İşte asgari ücret zammı 2023 tahminleri...