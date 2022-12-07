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Asgari ücret zammı 2023 için taban kesinleşti: Yüzde 41,5 cepte!

Asgari ücret zammı 2023 Tespit Komisyonu toplantısı öncesi ilk rakam çıktı. Türk-İş'in kırmızı çizgimiz diyerek masaya oturduğu yaklaşık yüzde 41,5 zam tüm taraflarca kabul edildi. Pazarlıklar bu zam oranının yani 7 bin 785 lira asgari ücret üzeri yapılacak. Öte yandan enflasyon tahminlere göre asgari ücret için yeni senaryolar belli oldu. İşte asgari ücret zammı 2023 tahminleri...

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  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

    Asgari ücret 2023 zam görüşmeleri öncesinde TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgi olarak ilan ettiği 7 bin 785 lira asgari ücret yani yaklaşık yüzde 41,5'luk zam önerisiyle masaya oturulacak.  Öte yandan enflasyon tahminlere göre asgari ücret için yeni senaryolar belli oldu. İşte asgari ücret zammı 2023 tahminleri...
  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

    TÜRK-İŞ DUYURDU: YÜZDE 41,!

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.
  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

    BAKAN BİLGİN YÜZDE 50'YE KAPILARI KAPADI!

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

     
  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

    İLK FORMÜL

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücet 9 bin liraya yükselmiş olacak.

     

     
  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

    İKİNCİ FORMÜL 

    Temmuz ayına göre artış hesaplandığında ise asgari ücrette oralama yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Bu senaryoda ise asgari ücret 8 bin liraya yükselmiş oluyor. İkinci formüldeki rtış oranı bugün Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

     
  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı enflasyon oranı bugün yani 5 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

     
  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

    ON 5 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

    Temmuz ayı itibariyle enflasyon oranındaki aylık artış oranı yüzde 10.45'e ulaştı. Kasım ayı enflasyon oranın, Ekim ayına göre artışına 10,45 eklenerek son 5 ayın enflasyon artış oranı da netleşmiş olacak.

     
  • ASGARİ ÜCRET 2023 son dakika: Yüzde 41,5 zam cepte! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ teklifi ve son senaryolar

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