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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret toplantı tarihleri!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihlerini açıkladı. Yaşanan gelişmelerinin ardından asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tahminler yapılmaya başlandı. Bilindiği gibi son olarak asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılarak net 5 bin 500,35 TL olmuştu. İşte aralık ayı asgari ücret toplantı tarihleri ve asgari ücret zam tahminleri...

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  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    Milyonların gözü aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarında. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl olduğu gibi süreci 3 imzayla tamamlamak istediklerini belirterek "Ancak kabul etmeyeceğimiz bir rakam olursa masada olmayız" ifadelerini kullandı. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek, asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte asgari ücret sürecinde yaşanan son dakika gelişmeleri...
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl olduğu gibi süreci 3 imzayla tamamlamak istediklerini belirterek "Ancak kabul etmeyeceğimiz bir rakam olursa masada olmayız" dedi.

     
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    Atalay bunun yanında geçmişte asgari ücret arttığı için işçi çıkartanların olduğunu, bunun önüne geçecek düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

     
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlık'ta yapıyor.

     
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı yeni asgari ücret zammını belirlemek için bir araya gelecek. Yapılacak üç toplantının ardından 2023 asgari ücreti netlik kazanacak.
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4253 TL, ikinci 6 ayında 5500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4.876.5 TL oldu. Karşılaştırmayı bu rakam üzerinden yaparsak net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 72.55 oranında artmış bulunuyor. 

    Bugün asgari ücret 5 bin 500 TL. Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36.5 artması gerekiyor.
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 - 25 ARTMASI BEKLENİYOR

    Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

    Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak. 

     
  • Asgari ücret ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek. 

    Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.

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