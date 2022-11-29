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Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor! 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Yeni yılda yapılacak asgari ücret zammı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bakan Bilgin, Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Akkol ile bir araya gelerek Asgari Ücret Tespit komisyonu çalışma takvimini belirleyecek. İşte, 2023 Ocak asgari ücret zammı toplantı tarihleri hakkında merak edilen detaylar...

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  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    2023 Ocak ayında uygulanacak olan asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komiyonu tarafından belirlenecek. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte net asgari ücret 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak kararıyla belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimini belirlemek için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol bir araya gelecek. İşte, asgari ücret toplantı tarihi ile ilgili merak edilenler...
  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    BAAKN BİLGİN ARALIK AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETMİŞTİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının Aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyeleyen Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.
  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    ASGARİ ÜCRET TAKVİMİ BELİRLENİYOR!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

    "Asgari ücret görüşmeleri" sorulan Bakan Bilgin, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." yanıtını verdi.
  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla salı günü yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.
  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.
  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı yeni asgari ücret zammını belirlemek için bir araya gelecek. Yapılacak üç toplantının ardından 2023 asgari ücreti netlik kazanacak.
  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4253 TL, ikinci 6 ayında 5500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4.876.5 TL oldu. Karşılaştırmayı bu rakam üzerinden yaparsak net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 72.55 oranında artmış bulunuyor. 

    Bugün asgari ücret 5 bin 500 TL. Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36.5 artması gerekiyor.
  • Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimi belirleniyor: 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

    ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 - 25 ARTMASI BEKLENİYOR

    Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

    Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak. 

    Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek. 

    Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.

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