Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri belli oldu mu?
Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri yeni yıla kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete yapılacak zam oranı için görüşmelerin başlayacağı tarih hakkında bilgi verdi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliği yapması planlanıyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik komisyonun, asgari ücret zammı için kaç kez toplanacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, toplantı tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…
Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri için geri sayım devam ediyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranının görüşüleceği toplantı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Şu anda 17 bin 2 TL olarak uygulanan bu ücret, bilindiği üzere birçok kalemde ödemeleri etkiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Peki, 2025 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte detaylar…
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç önümüzdeki ay başlıyor.
Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette zam pazarlığına ilişkin mesajlar verdi.
Bakan Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Bakan Işıkhan açıklamasında, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. İşçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti.
TARAFLAR TEKLİFLERİNİ İLETECEK
Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.
Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ev Sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Asgari ücretin, komisyon tarafından belirlendiğini anımsatan Şimşek, "Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Gönül ister ki katma değeri yüksek ürünler üretelim, verimliliğimiz, teknolojik boyutu çok yüksek olsun ve asgari ücretimiz bunun çok çok üstünde olsun. Biz oraya ulaşmak için zaten yapısal reform gündeminde en büyük başlığı AR-GE'ye, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ayırdık." diye konuştu.
Şimşek, en düşük memur maaşının son 22 yılda reel olarak yüzde 238 arttığına, dolar bazında 238 dolardan 1139 dolara çıktığına dikkati çekerek en düşük emekli maaşının reel yüzde 543, dolar bazında yüzde 812 yükseldiğini belirtti. Asgari ücretin reel yüzde 212, dolar bazında yüzde 343 arttığının altını çizen Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Geçen sene asgari ücret yüzde 107,5 arttı. Geçen sene enflasyon neydi? Yüzde 65. Bu sene enflasyon yüzde 44'e revize edildi, yüzde 49 vermişiz." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), enflasyonla mücadele konusunda savunulan düşük asgari ücret yaklaşımının kabul edilmeyeceğini bildirdi.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 25. Çalışma Dönemi Altıncı Toplantısı konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, asgari ücret için şu ifadeler kullanıldı;
"Asgari ücret konusunda başta IMF olmak üzere uluslararası örgütlerden sermaye kuruluşu temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurumun tutar veya artış oranı açıkladığının altı çizilen açıklamada, “Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Kurul, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmektedir."
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
Bakan Işıkhan, 2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatarak, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek;
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.