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4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKLAŞTI
Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası asgari ücretle ilgili gözlerin çevrildiği enflasyon artış oranları ise netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.
İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:
TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim) 10-2022 85.51 3.54 09-2022 83.45 3.08 08-2022 80.21 1.46 07-2022 79.60 2.37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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