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Asgari ücret zammı 2023 için taban yüzdesi belli oldu!

Asgari ücret 2023 zammı için kritik öneme sahip olan Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Temmuz ayından beş aylık maaş artış oranı yüzde 14.04 olarak tespit edildi. Buna göre asgari ücrete en az zam bu oranda yapılacak. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

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  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    Asgari ücret enflasyon hesabı ile asgari ücret 8 bin lira mı oluyor? Milyonlarca çalışan yeni maaşını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anketinde 8 bin lira beklentisi ön plana çıktı. Öte yandan asgari ücret için masada iki farklı enflasyon hesabı bulunuyor. 

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    Hatırlanacağı gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Çalışanlar emin olsunlar. Onları enflasyona ezdirmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında ise iki formül öne çıktı. Asgari ücretin yıllık enflasyona göre belirlenmesi ve asgari ücretin Temmuz ayı itibariyle Aralık ayına kadar geçen süredeki 5 aylık süredeki artış oranına göre zamlanması... İşte bu iki formüle göre 2023 asgari ücret eflasyon hesaplamları...

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    İLK FORMÜL

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücet 9 bin liraya yükselmiş olacak.

     

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    İKİNCİ FORMÜL 

     

    Temmuz ayına göre artış hesaplandığında ise asgari ücrette oralama yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Bu senaryoda ise asgari ücret 8 bin liraya yükselmiş oluyor. İkinci formüldeki rtış oranı bugün Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı enflasyon oranı bugün yani 5 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    SON 5 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

    Temmuz ayı itibariyle enflasyon oranındaki aylık artış oranı yüzde 10.45'e ulaştı. Kasım ayı enflasyon oranın, Ekim ayına göre artışına 10,45 eklenerek son 5 ayın enflasyon artış oranı da netleşmiş olacak.

     
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    TÜRK-İŞ'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ: 7 BİN 785 LİRA

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 Aralık ve 14 Aralık'ta yapacağı toplantılar öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Atalay, TRT Haber'de asgari ücret konusunda değerlendirmeler yaptı.

    Ergün Atalay, sunucunun sorduğu, "4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli rakamı 7 bin 785 TL olarak açıkladınız. Bu rakamın altında bir rakam masada kabul edilebilir mi" sorusuna şöyle cevap verdi:

    "Bizim adımıza kabul edilmesi mümkün değil. Altını kabul etme şansımız sıfır. Sonra bize demezler mi, siz böyle bir rakam açıklıyorsunuz, sonra bunun altına imza atıyorsunuz diye. Bu işin içinde olmayız. Kırmızı çizgi o rakam. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma bakanının niyetinden şüphem yok. İşçi, dar gelirli, esnaf, kasaba gidiyor, markete gidiyor... Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Ülkeyi yönetenler ve işveren sendikasının bunları göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmeleri gerekiyor. Ondan sonra duracağımız yeri biliyoruz. Önce bir rakamları görelim. Ondan sonra konuşalım. Bu rakam kırmızı çizgi, Türkçesi bu. Bu rakamın altında masada olmayız."
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Son dakika: Asgari Ücret zammı alt sınırı kesinleşti - Üç senaryo

    BAKAN BİLGİN YÜZDE 50'YE KAPILARI KAPADI!

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

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