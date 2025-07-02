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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, 2025 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak?

        Temmuz 2025 asgari ücret zammı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

        Temmuz ayının gelişiyle birlikte, asgari ücrette zam tartışmaları başladı. Asgari ücret normal şartlar altında yılda bir kez ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Ancak enflasyon verileri dikkate alınarak geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Bu kapsamda, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?" soruları gündemi meşgul eden sorular arasında yer aldı. İşte 2025 Temmuz asgari ücret ara zammına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:06
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        Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri işçi ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere son olarak geçtiğimiz ocak ayında net asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılmış, 17.002 TL'den 22.104 liraya yükseltilmişti. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücrete zammında yapılan son açıklamalar...

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

        Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

        “ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

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        ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?

        Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

        Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

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        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

        Yıl Net asgari ücret (TL)
        2025 22.104
        2024 17.002
        2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
        2023 (Ocak-Haziran) 8.506
        2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
        2022 (Ocak-Haziran) 4.253
        2021 2.833
        2020 2.324
        2019 2.020
        2018 1.603
        2017 1.404
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