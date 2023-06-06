ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; bütçe giderlerini etkilemeyeceği için asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam ilk bakışta en kolay çözülecek konu gibi görünüyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı birçok açıklamada yeni asgari ücret için 500 dolar ifadesini kullandı.

Asgari ücrete yapılacak zam bütçeyi değil özel sektör işletmelerini ilgilendiriyor. Bu nedenle karar vermesi kolaymış gibi düşünülüyor. Ancak, Bakan Şimşek, enflasyonun kontrol altına alınması hedefi ile çelişmeyecek bir asgari ücret zammında ısrar ederse daha düşük oranlı bir artış da gündeme gelebilir.