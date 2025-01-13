"2025 MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIMIZ BİR DÖNEM"

"Biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi, yapımızı güçlendirmek amacıyla, ticaretimizi ihracatımızı artırmak 1 yıl süreyle belirledik. Geçen yıl bu uygulama inanın ihracatımızın ticaretin artmasında çok büyük bir katkısı oldu. İşverenlerimizden ihracatçılarımızdan çok büyük tebrikler aldık tutarlı davranışlardan dolayı. Çünkü işveren de geleceği görmek zorunda. Sorunuza yanıt olarak da böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yine biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli işlemi yaparız. Amaç vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak. Baktık geriye gidiyor, geçen yıl olduğu gibi tekrar 2023'te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir. Ancak ben 2025 yılını meyvelerini alacağımız, toplayacağımız bir dönem olacacağına yürekten inanıyorum."