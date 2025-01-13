Asgari ücrete ara zam gelir mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk'te Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı ve "2025 meyvelerini toplayacağımız bir yıl" dedi. Işıkhan, asgari ücret ara zammı hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte, Bakan Işıkhan'ın açıklamaları ile asgari ücret ara zammı...
2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından asgari ücret ara zam da gündeme geldi. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz." dedi ve asgari ücret ara zammı hakkında açıklamalar yaptı. İşte, detaylar...
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk'te Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.
"Vatandaşlarımızın satın alım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz."
"2025 MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIMIZ BİR DÖNEM"
"Biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi, yapımızı güçlendirmek amacıyla, ticaretimizi ihracatımızı artırmak 1 yıl süreyle belirledik. Geçen yıl bu uygulama inanın ihracatımızın ticaretin artmasında çok büyük bir katkısı oldu. İşverenlerimizden ihracatçılarımızdan çok büyük tebrikler aldık tutarlı davranışlardan dolayı. Çünkü işveren de geleceği görmek zorunda. Sorunuza yanıt olarak da böyle bir ihtiyaç hasıl olursa yine biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli işlemi yaparız. Amaç vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak. Baktık geriye gidiyor, geçen yıl olduğu gibi tekrar 2023'te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir. Ancak ben 2025 yılını meyvelerini alacağımız, toplayacağımız bir dönem olacacağına yürekten inanıyorum."