Asgari ücret zammı 2022 Temmuz ayı... Asgari ücrete Temmuz'da ikinci zam gelecek mi? Uzun süredir merak edilen soruyla ilgili olası senaryoları Habertük Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'la değerlendirdik. Kıvanç yaptığı değerlendirmede asgari ücrete ikinci zamla ilgili "Kapı aralandı!" değerlendirmesinde bulundu. İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete olası ikinci zamla ilgili Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın yorumları şu şekilde:

Bu konuda kapı aralık bırakıldı. Teknik olarak mümkün Mevzuat buna elveriyor. Sonuç olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebilir. Yani bunu ister yıllık belirler, ister aylık belirler... Bunun üst sınırı iki yıllıktır.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİMİŞ DURUMUNDA"

Bu sene asgari ücrette bürüt asgari ücrete yüzde 40 oranında artış yapılmıştı. Ama net asgari ücret daha da artmıştı. Asgari ücretten vergi alınmamaya başlanınca net asgari ücretteki artış yüzde 50'ye çıkmıştı. Ama asgari ücretin tespit edildiği o tarihte biz enflasyonu yıllık yüzde 21 olarak görüyorduk. Bir ay sonra yüzde 36'ya çıktı. Bugün geliyoruz yıllık enflasyon Nisan ayı sonu itibariyle yüzde 70'e tırmanmış durumda.

Dolayısıyla net asgari ücrete yüzde 50 oranında aratış yapılmış olsa bile asgari ücrete yapılan zam 4 aylık enflasyon karşısında erimiş durumda.

"OLASILIK ÇOK YÜKSEK!"

Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandığı zaman bu yüzde 50'nin üzerine çıkma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla asgari ücrete de ikinci bir zam - ara zam gündeme gelebilir.