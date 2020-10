Ashley Graham'ın Instagram hesabından paylaştığı ayna karşısındaki çıplak pozu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir anda merak konusu olan Ashley Graham kimdir? Ashley Graham nereli? İşte Ahley Graham'ın boyu, yaşı, mesleği, kilosu...

ASHLEY GRAHAM KİMDİR?

Ashley Graham 30 Ekim 1987, Amerika doğumlu büyük beden model ve televizyon sunucusu. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Lincoln, Nebraska'ya taşınan Ashley Graham'a henüz çocukken Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Disleksi teşhisi konuldu. Ashley Graham'ın iki küçük kız kardeşi var. 32 yaşındaki model Ashley Graham'ın boyu 177 cm kilosu ise 87 kilodu.

Ashley Graham, 2001 yılında katıldığı bir model kongresinden sonra Wilhelmina Modelleri ile bir anlaşma imzaladı. 2003 yılında Ford Modelleriyle bir anlaşma imzalayan Ashley Graham, kariyerinin ilk yıllarında YM dergisinde yer aldı. 2007 yılında Vogue dergisine çıktı. Glamour Ekim 2009 sayısında yayınlanan "These Bodies are Beautiful at Every Size" makalesinde Kate Dillon Levin , Amy Lemons , Lizzie Miller, Crystal Renn, Jennie Runk gibi büyük beden modellerle birlikte yer aldı.

Graham, 2010 yılında tartışmalı bir Lane Bryant TV reklamında yer aldı. Reklam, YouTube'da 800.000'den fazla görüntülendi ve The Huffington Post ve New York Post gibi haber kuruluşlarında yer aldı.Aralık 2010'da Graham, Bust dergisinin bir başyazısında da adından söz edildi.

Graham, 2016 yılında Miss USA 2016 , Miss Universe 2016 , Miss USA 2017 , Miss Universe 2017 ve Miss Universe 2018 için sahne arkası sunucusu olarak görev yaptı.

Graham, 2017 yılında "A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like" adlı bir Kitap yayınladı. Bu kitapta bir model ve vücut pozitifliğinin savunucusu olarak deneyimlerine ilişkin fikirlerine yer verdi.