Koronavirüs aşısı ne zaman başlıyor? Koronavirüs aşısı kimlere ve nerede yapılacak? Sorusu merak konusu oldu. Ülkemizde koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle aşı çalışmalarına da hız verdi. Çin'den gelen Türkiye aşısı ne zaman uygulanmaya başlayacak merak ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

KORONAVİRÜS AŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen Sinovac aşısının önümüzdeki süreçte resmen aşılamaya geçileceği bilgisini verdi.

KORONAVİRÜS AŞISI NERELERDE YAPILACAK?

“27 bin Aile Sağlık Merkezi süreçte etkin ve hızlı rol oynayacak. Kamu hastaneleri ile özel hastaneler de devreye girecek. Hastaneler 16.00’dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak.” Günde en az 1 milyon 100 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapılacak.