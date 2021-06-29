Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı bugün itibarıyla 47 milyon 200 bin 291'e ulaştı. Aşılama çalışmaları devam ederken, randevu iptalinin nasıl ve nereden yapıldığı merak konusu oldu.

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden korona virüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;

www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.

TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.

Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın

Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Telefon ile iptal etmek isteyen vatandaşlarımız 182 numaralı telefonu arayarak iptal edebilirsiniz.