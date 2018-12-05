Anayasa Mahkemesi, son yıllarda yanlış bilgi ve inanışlardan dolayı hızla artan aşı reddi ile ilgili önemli bir karar verdi.
"ÇOCUĞA AŞI YAPTIRMA SORUMLULUĞU AİLENİNDİR"
Tüm dünyada birçok hastalığın yok edilmesini sağlayan, ülkemizde de büyük bir kısmı ücretsiz olarak yapılmakta olan en önemli sağlık ürünlerinden aşı, sağlık açısından büyük önem arz ediyor. Ancak gerek ülkemizde gerekse dünyada son yıllarda yanlış bilgi ve inanışlardan dolayı aşı yaptırmama oranı hızla artıyor.
AŞI YAPTIRILMAMASI DURUMUNDA AİLE HEKİMLERİ SUÇLANAMAZ
Bu nedenle geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerde kanun ile zorunlu hale gelen aşı ile ilgili Anayasa Mahkemesi de önemli bir karar verdi.
4 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Anayasa Mahkemesi aşı sorumluluğunun aileye ait olduğuna hükmetti. Bu karar ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde en önemli görevi yürüten, aşılama için büyük çaba sarf eden ancak bireye ve çocuğuna aşı yaptırmaya ikna edemeyen aile hekimleri için de bağlayıcı bir karar çıkmış oldu.
Sağlık Bakanlığı, bazı çocukların aşılarının noksan olması halinde, aileyi değil aile hekimlerini sorumlu tutabilmekte, ücretlerinde kesinti dahi yapmakta idi.
"KARAR ÇOK ÖNEMLİ"
AHEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Şenol Atakan, Anayasa Mahkemesi’nin en üst karar merci olduğunun altını çizerek, Anayasa hüküm fıkraları ve gerekçeleri ile son derece bağlayıcı olan bu kararın aile hekimleri için de çok önemli olduğunu söyledi.
Dr. Atakan, “Ülkemizin dört bir yanında görev yapmakta olan aile hekimleri, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve aşı oranlarının artması için büyük bir özveri ile çalışırken, bireyler kendileri ya da çocukları için aşı olmayı kabul etmediğinde Sağlık Bakanlığı aileyi değil aile hekimlerini sorumlu tutabilmekte ve hatta aile hekimlerine yaptırım yapabilmekteydi.
Yüksek Mahkeme, “bulaşıcı hastalığa ilişkin bir vakanın görülmediği ve/veya bir salgının ya da salgın tehlikesinin olmadığı normal durumlarda aşı takip sorumluluğunun asıl olarak anne ve babalar üzerinde olduğunun kabul edilmesi” gerektiğine hükmetmiştir. Yani bundan sonra çocuğuna ya da kendisine aşı yaptırmayı kabul etmeyen bireyler için hekimler suçlanamayacaktır” dedi.
AŞI KANUN İLE ZORUNLU OLMALI
AHEF Başkanı Atakan, “Ancak bunu da yeteli görmüyoruz. Aşı toplum sağlığı için çok önemlidir ve zorunlu olması gerekmektedir. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşının zorunlu hale gelmesi için AHEF olarak kanun teklifi verdik. Umarım o günleri de göreceğiz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.