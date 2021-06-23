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Aşıdan sonra ağrı kesici alınır mı? Koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici uyarısı yapıldı!

Ülkemizde koronavirüs aşısı tüm hızıyla devam ederken, aşının yan etkileri de merak ediliyor. Peki, penisilin alerjisi olanlar korona virüs aşısı olabilir mi? Aşıdan sonra ağrı kesici alınır mı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Aşıdan sonra ağrı kesici alınır mı? Koronavirüs aşısından sonra ağrı kesici uyarısı yapıldı!

Aşıdan sonra ağrı kesici alınır mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Doç. Dr. Savaşçı, penisilin alerjisi bulunanların aşı olup olmayacağı yönünde ve ağrı kesici ile ilgili gelen soruları açıklık getirdi.

AŞIDAN SONRA AĞRI KESİCİ ALINIR MI?


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, penisilin alerjisi bulunanların aşı olup olmayacağına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu alerjisi olanlar gönül rahatlığı ile aşı yaptırabilir. Gebeler gebeliğin ilk 3 ayından sonra emziren anneler gönül rahatlığı ile yine bu aşılarımızı yaptırabilirler. Halkımız güvenerek aşısını yaptırsın. Aşı yaptırdıktan sonra banyo yapmalarında bir sakınca yok. Ağrı kesici çok miktarda almadıkları sürece olumsuz bir etkisi olmaz; ama çok abartmamak lazım çünkü antikor oluşumunu olumsuz etkileyebilir. İlk 3 günde ağrı kesici alınmaması önemli. Çok şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı varsa tabi ki eziyet çekmesinler; alabilirler, miktarı abartılı şekilde almasınlar. Aşılar; mide bulantısı, kol, kas ağrısı yapabilir, hafif grip belirtileri yapabilir. Burada da dikkat edilecek husus; aşı yaptırdıktan sonra herkes kendi doktoru gibi tedbirli davransın."

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