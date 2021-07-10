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Aşıdan sonra spor yapılır mı? Biontech aşısından sonra spor yapılabilir mi?

Sosyal medyada hızla yayılan aşı sonrası spor yapılıp yapılamayacağı yönündeki söylentiler "Aşıdan sonra spor yapılır mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Bilim insanları aşıya ve aşı sonrası yaşanacaklara dair dedikodularla ilgili açıklamada bulundu...

Aşıdan sonra spor yapılır mı? Biontech aşısından sonra spor yapılabilir mi?

Sağlık aşı takvimine göre pek çok grup aşı sistemine tanımlandı. Türkiye'de 10 Temmuz itibarıyla toplamda 58 milyona kişiye aşı yapıldı. Aşı olan vatandaşların e çok merak ettiği sorulardan biri de "Aşıdan sonra spor yapabilir miyim?" sorusu oldu. Sağlık çalışanları ve bilim insanları sosyal medyada dolaşan yanlış bilgileri değerlendirdi. Biontech, Sinovac aşısından sonra spor yapılır mı?

AŞI OLDUKTAN SONRA SPOR YAPILIR MI?

Aşı olduktan sonra dinlenme son derece önemlidir, özellikle aşı olduktan sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız mutlaka dinlenin. Ancak kendinizi iyi hissediyorsanız uzmanlar, tempolu bir yürüyüşe çıkılabileceğini belirtiyor. Bu, kan dolaşımınızı hızlandırarak bağışıklığınızı güçlendirmek için en iyi yol olarak tanımlanıyor.

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