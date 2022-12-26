Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Asırlık külliyede coğrafi işaretli "Kastamonu fanilası" üretiyor

Kastamonu'da 1451 yılında yaptırıldığı bilinen İsmail Bey Külliyesi'ndeki dükkanına erken saatte gelip annesinden kalan örme makinesinin başına geçen Ahmet Çolakhüseyinoğlu, ürettiği ürünlerin büyük bölümünü Türkiye'nin farklı illerine satıyor

Asırlık külliyede coğrafi işaretli
AA

Ahmet Çolakhüseyinoğlu, İsmail Bey Külliyesi El Sanatları Merkezi'nde 2015 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı 8 metrekarelik dükkanda, coğrafi işaretli "Kastamonu fanilası" örüyor.

Kentte 1451 yılında yaptırıldığı bilinen külliyedeki dükkanına erken saatte gelip annesinden kalan örme makinesinin başına geçen Çolakhüseyinoğlu, ürettiği ürünlerin büyük bölümünü Türkiye'nin farklı illerine satıyor.

Kastamonu'nun yöresel el dokuma sanatı ürünleri arasında yer alan "Kastamonu fanilası" ören birkaç kişiden biri olan Çolakhüseyinoğlu, yurt dışına da ürün gönderiyor.

Ahmet Çolakhüseyinoğlu, AA muhabirine, geçmişte sunta fabrikasında işçilik ve pastanecilik gibi çeşitli işler yaptığını, 2015 yılından bu yana coğrafi işaretli Kastamonu fanilası ördüğünü söyledi.

Doğal pamuk ipinden örülen fanilanın, kışın sıcak tuttuğu, yazın da teri emdiği için talep gördüğünü anlatan Çolakhüseyinoğlu, yaptıkları süslemelerle fanilanın dış giyim olarak da kullanılabildiğini belirtti.

Mesleği annesinden öğrendiğini belirten Çolakhüseyinoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu mesleği bana annem öğretti. Annem 50 sene evde ördü. Annemin makinesini satmadım, annem vefat ettikten sonra da bu makineyi getirtip buraya koyduk. Burada çalışıyorum ve işimi severek yapıyorum. Mesleği yaşatmaya çalışıyorum. Zaten Kastamonu'da da bu işi yapan fazla kalmadı. Ekonomik şartlardan dolayı birçoğu kapattı. İmalatçı olarak bir iki kişi kaldık. Devletimiz de bize yardımcı oluyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olduğu için vergi muafiyetimiz var. Biz de bir nesle daha aktarmaya çalışıyoruz."

"KASTAMONU FANİLASINI DÜNYAYA TANITIYORUM!

Karadağ'dan gelen talep üzerine bu ülkeye fanila gönderdiğini de söyleyen Çolakhüseyinoğlu, "Bir firma aracılığıyla Karadağ'a 100'ü aşkın fanila gönderdim. Kastamonu fanilasını dünyaya tanıtmış oluyorum." ifadelerini kullandı.

Renkli fanilalar da ürettiğini belirten Çolakhüseyinoğlu, il dışından gelenlerin bu ürünlere rağbet gösterdiğini sözlerine ekledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mardin'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi
YAŞAM Mardin'den tüm dünyaya
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 25 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
YAŞAM Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı: 25 Aralık 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı!
YAŞAM Şans Topu sonuçları açıklandı!
Ay'ın hilal hali ile akşamın kızıl manzarası mest etti
YAŞAM Hilal ile akşamın kızıl manzarası mest etti
Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla bir ilgisi var mı?
YAŞAM Noel Günü neden 25 Aralık'ta kutlanıyor, yılbaşıyla ...
Hepimiz biliyoruz ancak asıl sebebini sorgulamıyoruz! Sinema koltukları neden kırmızıdır?
YAŞAM Sinema koltukları neden kırmızı? Asıl sebebi...
Tunceli'de tarihi keşifler! Bağın Kalesi'nde Urartular emareleri! - Arkeoloji haberleri
YAŞAM Tunceli'deki Bağın Kalesi'nde Urartular izi!
Dirseğimizi vurduğumuzda neden elektrik çarpmış gibi hissederiz? Acının kaynağı bu noktada yatıyor!
YAŞAM Dirseğimizi vurduğumuzda neden elektrik çarpmış gibi ...
Rana İsminin Anlamı Nedir? Rana İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Rana isminin anlamı
Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Pera isminin anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.