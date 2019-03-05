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Murat K. Beşiroğlu’nun ikinci romanı “Aşk Algoritması”, İkinci Adam Yayınları etiketiyle okurlarla buluşuyor.
Bilimkurgu severlerin büyük beğenisini toplayan ilk romanı “Ogox”ta yapay zekâlı androidler ve insanlar arasındaki ilişkiyi ele alan yazar Murat K. Beşiroğlu, “Aşk Algoritması”nda yönünü bir kez daha geleceğe çeviriyor.
Beşiroğlu, yeni romanında hayatımızın giderek daha büyük bir parçası olmaya başlayan yapay zekâ teknolojisini bu kez insanoğlunun tarihin en eski çağlarından bu yana kafa yorduğu aşk ve ilişkiler düzleminde ele alıyor.
Bir insan başka bir insana neden aşık olur? Aşkın formülünü yazmaya kalkışsak, hangi değişkenleri içine katmalıyız? Aşık olacağımız kişide hangi özellikleri ararız? Uzun ömürlü aşk mümkün mü? Bu soruların peşinde okuyucuyu 2025 yılının İstanbul’unda bir yolculuğa çıkaran Beşiroğlu, akıcı üslubuyla aşk gibi karmaşık bir duygunun insan yapımı yapay zekâlar tarafından çözülüp çözülemeyeceği konusunu sorgulamaya açıyor.
Romanın baş kahramanı olan Samet, bir özel sektör şirketinde yapay zekâ alanında çalışırken aşkın formülünü bulduğunu düşünmeye başlıyor. Samet’e göre aşkın sırrı insanların yüzlerinde gizli. Facebook verileri üzerinden yaptığı analizlerde hipotezini destekleyen Samet, aşkın formülünü bir çöpçatanlık uygulamasına dönüştürmeye çalışıyor. Bu arada Samet’in ev arkadaşı Tuğ da “Bonanza” adında yapay zekalı bir “yaşam dostu” geliştirmekle meşgul. Kitap bu iki genç insanın geliştirdikleri yapay zekalı programlar aracılığıyla hayata tutunma çabalarını ve karşılaştıkları güçlükleri konu alıyor.
“Aşk Algoritması”, aşkın hesaba kitaba uymayan büyülü bir duygu olduğuna inananlara da aşkın formülünün yazılabileceğini iddia edenlere de hitap eden bir roman. Romanın içinde her iki savı da destekleyen pek çok argüman bulunuyor.
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