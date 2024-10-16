'Aşk Biter mi?' AKM'de

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı “Aşk Biter mi?” Türk edebiyatının yapıtaşı olmuş pek çok şairin gerçek aşk hikayelerini anlatıyor. Öyküleri, şiirler ve şarkılarla sahneye taşıyan tiyatro oyunu 19 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tiyatroseverlerle buluşuyor.

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Türk tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı “Aşk Biter mi?” 19 Ekim Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleriyle hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikâyelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi herkesin içine işlemiş, duygularına tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor.

Etkileyici hikâyesinin yanı sıra Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor…