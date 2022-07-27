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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 2008 ile 2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yeni imajıyla adından söz ettirdi. Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizinin Beşir'i son haliyle herkesi şaşırttı. İşte, Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un şaşırtan değişimi...

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  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    Ziyagil yalısında Behlül ve Bihter'in yasak aşkına tanık olan Beşir, dizide yataklara düşmüştü.
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    Başrollerinde; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya'nın rol aldığı dizinin en popüler karakterlerinden biri olan Beşir'in yeni imajı görenleri şaşırttı.
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Baran Akbulut oyunculuğa ilk adımını Aşk-ı Memnu dizisi ile attı.
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    Aşkın Yolculuğu, Yunsu Emre, Yedi Güzel Adam, Kuzgun gibi birçok projdede rol alan ünlü isim Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteri ile hafızalara kazındı. 
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    Gözlerden uzakta bir yaşam sürmeyi tercih eden Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son olarak Aziz dizisi ile ekran karşısına geçti. 
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    Tarz değişimine gittiği görülen Beşir'in değişimi herkesi şaşırttı. 
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

    İşte, Aşk-ı Memnu dizisi oyuncularının son halleri...
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!
  • Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! Baran Akbulut'un yeni imajı herkesi şaşırttı!

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