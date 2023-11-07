Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filminden yeni kare geldi! Sosyal medyada olay oldu!
Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan "Bihter" filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi, Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı filmden yeni kare geldi.
Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan ve başrollerinde Boran Kuzum, Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi, Ebru Özkan, Osman Sonant gibi isimlerin yer aldığı "Bihter" dizisinden yeni kare geldi.
2008-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, "Bihter" adıyla film oluyor.
Fragmanları ve fotoğraflarıyla dikkat çeken Bihter filminden yeni kareyi, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yayınladı.