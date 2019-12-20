Aşk lokumu nasıl yapılır? Minicik top top görüntüsüyle sevdiğinizin kalbine giden tek lokmalık bu lokumlar. Dilerseniz sevgilinizle birlikte yapabileceğiniz mutfakta eğlenceli vakit geçireceğiniz bir tariftir. Dilerseniz de sevgilinize sürpriz olarak yapabilirsiniz.
Aşk lokumu malzemeleri:
- 3 bardak süt
- 7 kaşık irmik
- 7 kaşık şeker
- 1 paket sade krem şanti
- 1 paket vanilya
Süslemek için:
- Toz fıstık
- Pasta süsü
- Hindistan cevizi
Aşk lokumu yapılışı:
- İrmik, süt, şeker bir tencereye alınarak karıştırılır.
- Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatın göz göz olunca ocaktan alın.
- 1 paket krem şanti be vanilyayı blenderden geçirerek karıştırın.
- Ilıklaşınca buzdolabına kaldırın.
- Yaklaşık 4 saat buzdolabında bekletin.
- Soğuyan tatlımızı elimizle ceviz büyüklüğünde yuvarlayın.
- Süslemek için istediğiniz toz fıstık, pasta süsü gibi karışımlara batırıp tepsilere yerleştirin.
- Ekstra olarak Türk kahvesi veya Hindistan cevizine bandırabilirsiniz.
YORUMLAR