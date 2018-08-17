Asker - Honefoss maç önü

Asker ve Honefoss, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Asker 25 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Honefoss 10 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Asker, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Honefoss, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 335 kodlu maçı oynayanlar; Asker galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Honefoss galibiyet oranı 0.00.

Asker son hafta oynanan Honefoss maçında 1-3 yenildi.

Honefoss ise Asker karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Asker, 18 gol attı ve 7 gol yedi.

Honefoss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Honefoss, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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