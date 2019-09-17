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Askerlik şubesi çalışma saatleri: Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saati

Askerlik şubesi çalışma saatleri, askerlik ile ilgili işleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asker Alma Dairesi Başkanlığı tarafından askerlik şubesi çalışma saatleri belli oldu. Peki askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Askerlik Şubesi çalışma saatleri

Askerlik şubesi bayram tatil günleri ve hafta sonu dışında, hafta içi her gün saat 08.30 ve 17.00 olarak belirlenmiştir. Çalışma saatleri içinde Türkiye geneli tüm askerlik şubelerinden resmi işlemlerin yürütülmesi mümkündür. 12.00 – 13.00 saatleri arasında verilen öğle molasının dışında şubelerden işlem yapılabilmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri askerlik şubeleri kapalıdır.

Asker Alma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Askerlik Dairesi Başkanlığı ve bağlı Askerlik Şubesi Başkanlıkları aktif olarak hizmet vermektedir. Askerlik şubelerinden işlemlerin tümü mesai saatleri içinde yapılmaktadır. Resmi tatil günleri ve bayramlarda da askerlik şubeleri kapalıdır.

Askerlik Şubesi Faaliyet Alanları

Asker Alma Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplamda 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlığı ve bu başkanlığa bağlı 530 Askerlik Şubesi Başkanlığı ile hizmet yürütülmektedir. Tüm vatandaşların her yerden hizmet alabilmesi askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmıştır. Bu sayede hemen hemen tüm bölgelerde askerlik şubeleri hizmet vermektedir. Askerlik şubesi mesai saatleri içinde;

  • Asker alma faaliyetleri ve işlemleri
  • Emekli personel ve aile özlük işlemleri
  • Gazi ve şehit yakınlarına ilişkin hizmetler
  • Gaziler için madalya işlemleri
  • Seferberlik vb.

Başta olmak üzere birçok farklı hizmet askerlik şubeleri üzerinden sunulmaktadır. Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak Türkiye genelinde hizmet vermektedir. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü Askerlik Şubeleri üzerinden yapılmak istenen tüm işlemler için hafta içi saat: 08.30 – 17.00 saatleri arasında faaliyet yürütülmektedir.

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