Askerlik uzatıldı mı? Son dakika gelişmeleri milyonlarca asker tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Bakan Akar yaptığı açıklamada; 'Kasım 2019'da silah altına alınanların hizmet sürelerinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz.' demişti.

ASKERLİK UZATILDI MI?

Milli Savunma Bakanı Akar 'Kasım 2019'da silah altına alınanların hizmet sürelerinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz.' açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla askerlik 1 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "1 Kasım 2019- 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin bir ay uzatılmasına, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." deniliyor.