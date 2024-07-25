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        Haberler Bilgi Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB Ağustos celbi askerlik sınıflandırma yerleri sorgula! 2024 Askerlik yeri sorgulama e-devlet ekranı

        Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB Ağustos celbi askerlik sınıflandırma yerleri sorgula

        Milli Savunma Bakanlığı celp tarihlerine göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Takvime göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Askerlik yerlerini sorgulayanlar tam tarih araştırması yapıyor. İşte MSB Ağustos celbi askerlik sınıflandırma yerleri hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:48
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        Ağustos ayının yaklaşmasıyla beraber askerlik yerleri bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu durumla ilgili olarak yurt genelindeki binlerce asker adayı; Ağustos ayı askerlik celbi belli oldu mu ve askerlik yerleri ne zaman açıklanacak gibi aramalar yapıyor. İşte, ayrıntılar...

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        ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Takvime göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

        AĞUSTOS CELBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.

        ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

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        Yükümlü Sevk Tarihleri

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 22 Ağustos 2024

        Er (2’nci Grup) 19 Eylül 2024

        Er (3’üncü Grup) 17 Ekim 2024

        6.Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        8.Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        9.Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

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        10.Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

        11.7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir

        12.Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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