Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından açıklandı. Kasım ayında silah altına alınacak yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerleri ve sevk tarihleri MSB'nin açıklamasının ardından netlik kazandı. Askerlik yerleri sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2022 Kasım MSB askerlik celp ve sevk tarihleri...