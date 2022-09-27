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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım MSB askerlik celp tarihleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri, askerlik çağı gelen binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. İşte, Kasım ayı MSB askerlik celp tarihleri...

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  • Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2022: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım MSB askerlik celp tarihleri belli oldu mu?

    Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından açıklandı. Kasım ayında silah altına alınacak yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin askerlik yerleri ve sevk tarihleri MSB'nin açıklamasının ardından netlik kazandı. Askerlik yerleri sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte,  2022 Kasım MSB askerlik celp ve sevk tarihleri...
  • Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2022: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım MSB askerlik celp tarihleri belli oldu mu?

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Kasım sınıflandırma duyurusu ile birlikte askerlik celp tarihleri netlik kazandı. 

    Seçim ve sınıflandırma (askerlik yerleri) sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
  • Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2022: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım MSB askerlik celp tarihleri belli oldu mu?

    ASKETRLİK SEVK TARİHLERİ

    MSB tarafından duyurulan askerlik sevk tarihleri;

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

    Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

     

    Er (3. Grup) 5 Ocak 2023
  • Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri 2022: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım MSB askerlik celp tarihleri belli oldu mu?

    E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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