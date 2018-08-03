Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Sarıyer'de Rus uyruklu Linda S.'nin evine giren hırsızlar bir miktar para, kredi kartı ve kimlik kartlarını alarak kaçtı. Linda S.'nin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemede hırsızları görüntüleyen güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde gece yarısı taksiyle bölgeye gelen 3 hırsızdan birinin kapısını açık gördüğü balkona tırmandığı görüldü. Açık balkon kapısından içeri giren hırsız evden aldıklarıyla birlikte arkadaşlarıyla kaçıyor.



'ASKICI' VE 'KARTÇI' HIRSIZLAR



Polis çalışmasını sürdürürken Beşiktaş, Maltepe ve Kadıköy'de benzer hırsızlık olayları olduğu belirlendi. Bu bölgelerden de elde edilen görüntüler incelenince hırsızların aynı kişiler olduğu tespit edildi. Detaylı incelemede 3 hırsızın kapısı açık bırakılan balkon ya da pencerelere tırmanarak ya da kilitli olmayan kapıları kredi kartı ile açarak evlere girdikleri saptandı. Bu yöntemleri kullanan zanlılar için 'askıcı' ve 'kartçı' ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.



SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Takibi sürdüren polis şüphelilerin izini Maltepe'de buldu. Gece yarısı bir eve giren zanlılar taksiyle geri dönerken polis operasyon gerçekleştirdi. Süleyman E. (23), Ömer Ç. (24) ve B.Ç. (16) yakalandı. Üzerlerinde 6 çalıntı telefon ve çalıntı paralar ele geçirildi. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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