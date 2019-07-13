Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi ile kendine has yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem bugün sahnede olacak.



Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Allah’tan Kork” şarkısına yaptıkları düetleri ile başlayan işbirliklerini sahneye taşıyan iki ünlü isim, hem birlikte hem de solo seslendirecekleri şarkıları ile dinleyicileri ile buluşacak.





Kariyerlerinde önemli bir yere sahip olan Sezen Aksu’nun doğum gününde BKM organizasyonuyla, Denizbank Açıkhava Konserleri’nde verecekleri konser için ayrıca heyecanlı olduklarını belirten Yengi ve Erdem, bu konser için hazırladıkları repertuarlarında da pek çok Sezen Aksu şarkısı bulunduğunu söylüyor.