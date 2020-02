CAN KOÇKAN KİMDİR?



Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğu şehirde başladı eğitim hayatına, 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Can Koçkan, 2016 yılında üniversitede okurken kim milyoner olmak ister adlı yarışma programına katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ'lik yapmaya başladı.