Aslı Hünel: 'Gelin Evi' kalbe dokunan bir program

'Gelin Evi'nde izleyicileri bu sezon neler bekliyor?

'Gelin Evi'nde bu sezon izleyiciyi gelenek, görenek, örf, adet, genç hanımların evlilik sürecini nasıl atlattığı, ailelerin onlara nasıl destek olduğu, olumlu-olumsuz durumlar, doğrusunun nasıl olduğu, biraz eğlendiğimiz, güldüğümüz ve mutlulukları paylaştığımız keyifli bir yayın bizleri bekliyor.

Teklif ilk geldiğinde ne hissettiniz?

Teklif geldiğinde ekonomi, siyaset ve gündemi tartıştığım bir haber programı yapıyordum. İkisi de birbirine zıt işlerdi ama daha önce kadın programı yaptığım için zevkli ve eğlenceli olacağını hissettim. Ayrıca kadınları ilgilendiren, bilgilendiren projelerde olmayı çok seviyorum. Bu işin içine bir de sosyal sorumluluk projesi ekledik. Ve bununla birlikte daha heyecan verici bir hale geldi benim için. Şu anda çok mutluyum ve güzel ilerliyoruz.

"YENİ İNSANLAR TANIMAK ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Programa nasıl hazırlanıyorsunuz, nasıl bir tempo içerisindesiniz?

Ben zaten çok erken kalkan bir kişiyim. Öğle saatlerine kadar uyumayı sevmiyorum. Erken kalkıyorum. Evde hazırlık başlıyor, ardından aracımıza biniyoruz. Hangi gelinin evine gidiyorsak, oraya doğru yol alıyoruz. Yeni insanlar tanımak, yeni gelinler görmek çok heyecan verici.

Sunucu kimliğinizin yanı sıra şarkıcı kimliğiniz de var. Programda sesinizi duyabilecek miyiz?

Evet şarkıcı kimliğim de haber programcılığım da kadın kuşak programcılığım da her zaman devam edecek. Ben öncelikle bir ses sanatçısıyım. Tabii ki programın içinde gelinlerimizle şarkılar da söylüyoruz halay da çekiyoruz. Türkü söylüyoruz, eğleniyoruz, kına gecesi yapıyoruz. Tabii ki şarkılarımla da keyifli anlar geçiriyoruz.

"ÇOK GÜZEL ANILAR BİRİKTİRECEKLER"

Yarışmaya başvurmak isteyenlere nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz?

Yarışmaya başvurmak isteyenlere şöyle bir çağrıda bulunmak isterim. Bir kere çok güzel anılar biriktirecekler. Her şeyden önce ileride çocuklarına gösterebilecekleri keyifli bir anı olacak. Ve biliyorsunuz az değil 10 da altın veriyoruz. O da güzel ve keyifli. Yani daha doğrusu unutulmaz anılar biriktiriyoruz, güzel ve eğlenceli anlar. Sosyal medyanın çok popüler olduğu şu dönemde sosyal medyalarında paylaşabilecekleri farklı görüntüleri olacak ellerinde. Bunlar değerli anılar. Herkese, her zaman nasip olmayacak güzellikte bir programda olacaklar. Örf ve adetlerini tüm Türkiye ile paylaşmaları ve örnek gelin olmaları bence çok değerli. İzlediklerinde keyif alacaklar.

"GELİN EVİ' BU İŞİN ÇIKIŞ NOKTASI"

Gerek televizyon karşısında gerek sosyal medyada sizi çok fazla takip eden bir kitleniz var. Kendi kategorisindeki diğer programlar arasında sizin farkınız nedir?

'Gelin Evi' bu işin çıkış noktasıdır. 'Gelin Evi' Türk insanını yansıtan, gelenek görenekleri yansıtan, bizim tatlı mizah anlayışımıza uygun tatlı didişmeler, sitemler… Örnek verecek olursam bizim adetimizin en güzel tarafı, çeyiz... Çeyiz sandıkları, ev dekorasyonu masa düzeni… Bence yeni evlenecek kişilere fikir verecek ve yönlendirmede bulunacak. Bunun için de bir sosyal sorumluluk projesi aldık. Özelliğimiz şu; yeni evlenmek üzere veya evlenmeyi düşünen genç kızlarımızın çeyizlerini yapıyoruz. Her gelinin bir armağanıyla bu sandığımızı oluşturuyoruz. Biz de 'Gelin Evi' ekibi olarak katkıda bulunup genç kızlarımızın çeyizini oluşturuyoruz. Bence bu başlı başına anlamlı ve güzel bir şey. Biz de bundan çok mutluluk duyuyoruz. Ve farkımız tabii ki bundan böyle sunucu da olması, benim olmam. Kalbe dokunan ve samimiyetin olduğu bir program diyebiliriz.

"GÜVENİN OLDUĞU YERDE SEVGİ, HUZU VE AŞK OLUR"

Siz de 2018 yılında Savaş Yurtsever ile hayatınızı birleştirerek bu deneyimi yaşamıştınız. Buradan evlilik planları yapanlara ne söylemek istersiniz, hangi tavsiyelerde bulunursunuz?

Evliliğin çatısını oluşturan en önemli şey güven ve saygı, ardından sadakat. Güvenin olduğu yerde sevgi, huzur ve aşk olur. O yüzden 'ben' değil, 'biz' olmayı bilmek gerek. Ortak paydada buluşmayı, anlayış göstermeyi, birinin kızarken diğerinin susması gerektiği, ailelerimize sevmesek bile saygı duymak durumunda olmamızı gerektiren bir kurum evlilik. Benim yeni evlilere söylemek istediğim bunlar olabilir. Biz çok hızlı tanıştık ve çok hızlı evlilik kararı aldık. Diyebiliriz ki; aşk kazandı. Aşk her zaman elbette kazanır. Ama aşk kazanırken birtakım şeyleri yıkıp, yakmamak gerekir. Herkesin gönlünü alarak olursa tabii bu daha da tadından yenmez hale gelir. O yüzden benim tavsiyem ailelerin rızasını alarak bazı şeylere kalkışsınlar. Aileleri, anneleri, babaları ve kardeşleri üzmeden böyle şeyler yapsınlar. Biz böyle yaptık ve böyle gördük. Ben de bu dileklerde bulunuyorum. Her şeyi erkekten veya her şeyi kadından beklememek lazım. El birliği ile bir yola baş koymak lazım. Biz aynen öyle yaptık. Ne ben ondan, ne o benden bir şey bekledi. Biz ikimiz el ele verdik, kendi yuvamızı çabalayarak kurduk. Benim de tavsiyem bu ama her şeyin öncesinde birbirimize saygılı olmamız lazım ki geçim olabilsin. Saygının ve güvenin olduğu yerde aşk da olur huzur da olur. Herkese huzur dolu günler diliyorum. 'Gelin Evi' ile birlikte kalın, hoşça kalın. (Gülüyor)

'GELİN EVİ' PROGRAMININ KONSEPTİ NE?

Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, hem hünerlerini göstermek hem de haftanın finalinde 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya bir yarışın içine girecek.

İddialı yorumlar ve eleştirilerle heyecanın hiç eksilmeyeceği Gelin Evi'nin yayınlanan birinci bölüm tanıtımı, izleyici şimdiden rekabet ve eğlence dolu anların beklediğini gösteriyor.

'Gelin Evi' yarından itibaren hafta içi her gün 12.15'te Show TV'de!

İşte 'Gelin Evi'nin 1. Bölüm Tanıtımı;