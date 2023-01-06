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Aslı Samat: Eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadım

Aslı Samat, muhabirlerin özel hayatıyla alakalı sorularını cevapladı. Oyuncu, "Bu tarz sorulara cevap verdiğimde dönüp, dolaşıp beni buluyor. Büyük konuşmuş oluyorum. Kendimle ilgili eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadığım için kapattığımda ona bakacağız artık" dedi

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  • Aslı Samat: Eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Aslı Samat, Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte koyu bir sohbet gerçekleştiren Samat, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Aslı Samat: Eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadım - Magazin haberleri

    "ESKİ BİR SAYFAYI YÜZDE YÜZ KAPATAMADIM"

    "Her şey çok iyi ilerliyor" diyen Aslı Samat, gazetecilerin, "Aşk hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Bu tarz sorulara cevap verdiğimde dönüp, dolaşıp beni buluyor. Büyük konuşmuş oluyorum. Kendimle ilgili eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadığım için kapattığımda ona bakacağız artık" şeklinde yanıt verdi.
  • Aslı Samat: Eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadım - Magazin haberleri

    "SABAH PİZZA İLE KAHVALTI YAPIYORDUM"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda 108 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, bir dönem sabahları pizza ile kahvaltığı yaptığını söylemişti.

    Samat, "Bir gece yarısı sinir krizi geçirdim. Mutsuzdum... Aşk yok, iş yok, para yok, hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda... O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım, sabah kalktım anneme, 'Tüp mide ameliyatı olacağım' dedim. O dönem bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum, utanıyordum. Sabah kalkıyordum, pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" demişti.
  • Aslı Samat: Eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadım - Magazin haberleri

    "TEKRAR KİLO ALMAYACAĞIMI BİLİYORUM"

    Aslı Samat, sözlerine, "Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum. Kıyafet bulamadığım için elbiselerimi annem dikiyordu. Eski kıyafetlerimi saklamıyorum, hepsini dağıttım. Tekrar o kadar kilo almayacağım biliyorum" şeklinde konuşmuştu.
  • Aslı Samat: Eski bir sayfayı yüzde yüz kapatamadım - Magazin haberleri

    "VÜCUDUMDA DEFORMASYONLAR OLDU"

    "Sosyal medyada DM (Direkt mesaj) kutum değişti. Evlilik teklifleri alıyorum" diyen Samat, "Bu arada zayıfladığım için değil, bu kiloda olduğum için geliyor o mesajlar. Kilo verdikten sonra en yakınlarımdan bile beni tanıyamayanlar oldu. Vücudumda deformasyonlar oldu. Bir takım estetik operasyonları da geçirdim" ifadelerini kullandı.

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