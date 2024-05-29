Aslı Sümen: Cannes'i Mersin'e benzettim
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivaline katılan Aslı Sümen, "Çok güzel ortamdı. Mersin'e çok benzettim" açıklamasında bulundu
Giriş: 29.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:25
Türk oyuncular, bu yıl Cannes'a akın etti. Kimi; Cannes Film Festivali'ndeki galalara, kimi; festival kapsamı dışındaki etkinliklere katıldı. Aslı Sümen de Türk oyuncular arasında yer almıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Aslı Sümen, "Çok güzel ortamdı. Dünyaca ünlü starlar vardı. Mersin'e çok benzettim" dedi.
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