Aslı Sümen: Cannes'i Mersin'e benzettim

Türk oyuncular, bu yıl Cannes'a akın etti. Kimi; Cannes Film Festivali'ndeki galalara, kimi; festival kapsamı dışındaki etkinliklere katıldı. Aslı Sümen de Türk oyuncular arasında yer almıştı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Aslı Sümen, "Çok güzel ortamdı. Dünyaca ünlü starlar vardı. Mersin'e çok benzettim" dedi.