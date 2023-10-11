Aslı Zen ile Mehmet Kaan Çelik evlendi
Aslı Zen yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı Mehmet Kaan Çelik ile dünyaevine girdi
Giriş: 11.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:46
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1.5 yıldır aşk yaşayan Aslı Zen ile Mehmet Kaan Çelik, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, İzmir'de nikâh masasına oturdu.
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Aslı Zen - Mehmet Kaan Çelik çiftinin düğün törenine aileleri ve yakın dostları katıldı.
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Düğüne katılan oyuncu Canan Hoşgör de geceye ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.