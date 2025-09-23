Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy'un doğum gününü kutladı
Aslıhan Malbora, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağatay Ulusoy'un doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla kutladı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 35'inci yaşına girdi. Sevgilisi ve meslektaşı Aslıhan Malbora, Ulusoy'un yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşımla kutladı.
Aslıhan Malbora, sevgilisini araba kullanırken çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek, romantik bir doğum günü kutlaması yaptı.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto